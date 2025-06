Justiça autoriza uso de IA com reconhecimento facial em investigações O Ministério da Justiça oficializou nesta segunda-feira, 30, a liberação do uso de inteligência artificial (IA) com reconhecimento...

