Justiça coloca no chão mansões de traficantes na Rocinha

Três construções irregulares de alto padrão começaram a ir para o chão nesta quinta-feira, 26, na comunidade da Rocinha, zona sul do Rio de Janeiro. O processo de demolição integra uma operação conjunta envolvendo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), o Ministério Público do Ceará (MPCE) e a Polícia Civil cearense.

