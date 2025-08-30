Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Justiça condena 5 réus por assassinato de procurador em Cacoal

O assassinato do procurador Sidnei Sotele, ocorrido em frente à Câmara de Cacoal (RO), resultou na condenação de cinco envolvidos....

Revista Oeste|Do R7

O assassinato do procurador Sidnei Sotele, ocorrido em frente à Câmara de Cacoal (RO), resultou na condenação de cinco envolvidos. A Justiça concluiu que o crime foi encomendado e executado com planejamento meticuloso. As penas ultrapassam os 100 anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para mais detalhes sobre este caso impactante.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.