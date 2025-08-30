Justiça condena 5 réus por assassinato de procurador em Cacoal O assassinato do procurador Sidnei Sotele, ocorrido em frente à Câmara de Cacoal (RO), resultou na condenação de cinco envolvidos....

O assassinato do procurador Sidnei Sotele, ocorrido em frente à Câmara de Cacoal (RO), resultou na condenação de cinco envolvidos. A Justiça concluiu que o crime foi encomendado e executado com planejamento meticuloso. As penas ultrapassam os 100 anos.

