Justiça condena empresário a 8 anos de prisão por estupro

O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o empresário Thiago Brennand a oito anos de prisão em regime fechado por estupro contra...

O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o empresário Thiago Brennand a oito anos de prisão em regime fechado por estupro contra a estudante de Medicina e ex-miss Stephanie Cohen, de 30 anos. A decisão também impôs o pagamento de R$ 200 mil como indenização a vítima.

