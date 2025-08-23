Justiça de São Paulo suspende fiança milionária de dono da Ultrafarma O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) suspendeu, nesta sexta-feira, 22, a fiança de R$ 25 milhões imposta ao empresário Sidney...

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) suspendeu, nesta sexta-feira, 22, a fiança de R$ 25 milhões imposta ao empresário Sidney Oliveira, dono da rede Ultrafarma. Ele é alvo de investigação em um esquema de fraudes com créditos de ICMS na Secretaria da Fazenda paulista.

Para mais detalhes sobre essa decisão impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: