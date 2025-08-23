Logo R7.com
Justiça de São Paulo suspende fiança milionária de dono da Ultrafarma

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) suspendeu, nesta sexta-feira, 22, a fiança de R$ 25 milhões imposta ao empresário Sidney...

Revista Oeste|Do R7

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) suspendeu, nesta sexta-feira, 22, a fiança de R$ 25 milhões imposta ao empresário Sidney Oliveira, dono da rede Ultrafarma. Ele é alvo de investigação em um esquema de fraudes com créditos de ICMS na Secretaria da Fazenda paulista.

