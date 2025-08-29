Logo R7.com
Justiça decide internar adolescente que ameaçou psicóloga depois de entrevista com Felca

Um adolescente de Arapiraca teve a internação provisória decretada pela Justiça de Alagoas depois de ser acusado de ameaçar uma psicóloga...

Revista Oeste|Do R7

Um adolescente de Arapiraca teve a internação provisória decretada pela Justiça de Alagoas depois de ser acusado de ameaçar uma psicóloga, que havia participado de uma entrevista no canal do influenciador Felca. O caso foi analisado na 1.ª Vara Cível da cidade.

