Justiça decide internar adolescente que ameaçou psicóloga depois de entrevista com Felca
Um adolescente de Arapiraca teve a internação provisória decretada pela Justiça de Alagoas depois de ser acusado de ameaçar uma psicóloga, que havia participado de uma entrevista no canal do influenciador Felca. O caso foi analisado na 1.ª Vara Cível da cidade.
