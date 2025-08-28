Justiça decreta prisão de 14 acusados em esquema de fraudes no setor de combustíveis
A 13ª Vara Federal de Curitiba decretou a prisão de 14 acusados de integrar uma organização criminosa ligada ao setor de combustíveis. O grupo lavou dinheiro em fundos de investimento na região da Faria Lima, na cidade de São Paulo. As fraudes movimentaram ao menos R$ 23 bilhões.
