Justiça decreta prisão de 14 acusados em esquema de fraudes no setor de combustíveis A 13ª Vara Federal de Curitiba decretou a prisão de 14 acusados de integrar uma organização criminosa ligada ao setor de combustíveis...

A 13ª Vara Federal de Curitiba decretou a prisão de 14 acusados de integrar uma organização criminosa ligada ao setor de combustíveis. O grupo lavou dinheiro em fundos de investimento na região da Faria Lima, na cidade de São Paulo. As fraudes movimentaram ao menos R$ 23 bilhões.

