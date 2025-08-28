Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Justiça decreta prisão de 14 acusados em esquema de fraudes no setor de combustíveis

A 13ª Vara Federal de Curitiba decretou a prisão de 14 acusados de integrar uma organização criminosa ligada ao setor de combustíveis...

Revista Oeste|Do R7

A 13ª Vara Federal de Curitiba decretou a prisão de 14 acusados de integrar uma organização criminosa ligada ao setor de combustíveis. O grupo lavou dinheiro em fundos de investimento na região da Faria Lima, na cidade de São Paulo. As fraudes movimentaram ao menos R$ 23 bilhões.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.