Justiça decreta prisão de suspeitos de matar policial e sua filha Até o momento, ninguém foi detidoLeia a matéria completa no nosso parceiro Até o momento, ninguém foi detidoLeia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista OesteLeia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste • Justiça decreta prisão de suspeitos de matar policial e sua filha • Assassino da própria filha, Alexandre Nardoni está a dias de deixar a cadeia • Mossoró: PF e AGU contrataram serviços de empresa suspeita de facilitar fugas Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.