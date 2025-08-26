Justiça determina retorno de operadores nos trens da Linha 15-Prata do Metrô de SP A 14ª Vara do Trabalho da Zona Leste de São Paulo determinou que todos os trens da Linha 15-Prata, conhecida como o monotrilho da...

A 14ª Vara do Trabalho da Zona Leste de São Paulo determinou que todos os trens da Linha 15-Prata, conhecida como o monotrilho da capital paulista, voltem a circular com operadores a bordo. O Metrô tem 30 dias para cumprir a decisão, sob pena de multa diária de R$ 5 mil, revertida ao Fundo de Amparo ao Trabalhador.

Para mais detalhes sobre essa decisão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: