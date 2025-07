Justiça libera R$ 2,3 bilhões para atrasados do INSS; veja como consultar

Revista Oeste |Do R7

O Conselho da Justiça Federal (CJF) liberou, nesta quarta-feira, 23, o pagamento de R$ 2,38 bilhões em Requisições de Pequeno Valor (RPVs) para aposentados, pensionistas e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O valor cobre ações judiciais concluídas, com ordem de pagamento de junho de 2025.

