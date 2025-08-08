Justiça manda governo de São Paulo indenizar presos vítimas de acidente
A Justiça condenou o governo de São Paulo a pagar uma indenização de R$ 225 mil a um grupo de 45 detentos vítimas de um acidente em 2023. O Estado dividirá o valor igualmente e pagará R$ 5 mil a cada preso.
