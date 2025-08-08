Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Justiça manda governo de São Paulo indenizar presos vítimas de acidente

A Justiça condenou o governo de São Paulo a pagar uma indenização de R$ 225 mil a um grupo de 45 detentos vítimas de um acidente em...

Revista Oeste|Do R7

A Justiça condenou o governo de São Paulo a pagar uma indenização de R$ 225 mil a um grupo de 45 detentos vítimas de um acidente em 2023. O Estado dividirá o valor igualmente e pagará R$ 5 mil a cada preso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para mais detalhes sobre essa decisão impactante!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.