Justiça manda Rio Grande do Sul adiar início das aulas por causa do calor

Escola no RS

A Justiça do Rio Grande do Sul mandou o governo do Estado adiar o início das aulas nas 2.320 escolas em razão da onda de calor que atinge a região. Originalmente, o ano letivo começaria nesta segunda-feira, 10, mas a liminar proferida pelo Tribunal de Justiça do RS, no último domingo, 9, adiou em uma semana o primeiro dia de aulas.

