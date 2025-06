Justiça nega recurso da 99 e mantém proibição de motos por aplicativo em São Paulo A Justiça de São Paulo manteve a proibição do serviço de mototáxi remunerado na capital paulista. A decisão, tomada na última segunda... Revista Oeste|Do R7 04/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 04/06/2025 - 20h36 ) twitter

A Justiça de São Paulo manteve a proibição do serviço de mototáxi remunerado na capital paulista. A decisão, tomada na última segunda-feira, 2, responde a um recurso da empresa 99, que questionava a constitucionalidade do Decreto Municipal nº 62.144/2023, responsável por vetar as motos por aplicativo no município.

Para mais detalhes sobre essa decisão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

