Justiça proíbe ‘crianças influenciadoras’ nas redes sociais

Revista Oeste

TikTok Revista Oeste - Brasil

Uma decisão liminar da 7ª Vara do Trabalho de São Paulo, publicada nesta quarta-feira, 27, determinou que as redes sociais Facebook e Instagram não poderão admitir ou tolerar a exploração de trabalho infantil artístico em suas plataformas sem autorização judicial. A medida estabelece multa diária de R$ 50 mil por criança ou adolescente em situação irregular, valor que será revertido ao Fundo da Infância e Adolescência (FIA). O prazo para cumprimento é de cinco dias úteis, contados a partir da intimação.

