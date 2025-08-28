Justiça proíbe ‘crianças influenciadoras’ nas redes sociais
Uma decisão liminar da 7ª Vara do Trabalho de São Paulo, publicada nesta quarta-feira, 27, determinou que as redes sociais Facebook e Instagram não poderão admitir ou tolerar a exploração de trabalho infantil artístico em suas plataformas sem autorização judicial. A medida estabelece multa diária de R$ 50 mil por criança ou adolescente em situação irregular, valor que será revertido ao Fundo da Infância e Adolescência (FIA). O prazo para cumprimento é de cinco dias úteis, contados a partir da intimação.
