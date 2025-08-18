Logo R7.com
Justiça quebra sigilo de autor de ameaças de morte contra Felca

A Justiça de São Paulo autorizou, neste domingo, 17, a quebra de sigilo para apurar a identidade de quem enviou ameaças de morte ao...

Revista Oeste|Do R7

A Justiça de São Paulo autorizou, neste domingo, 17, a quebra de sigilo para apurar a identidade de quem enviou ameaças de morte ao youtuber Felca. A decisão veio depois que o influenciador denunciou em vídeo a "adultização" de crianças na internet e mencionou o criador de conteúdo Hytalo Santos, preso na semana passada por exploração sexual de menores.

