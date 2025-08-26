Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Justiça reduz penas de condenados por incêndio na Boate Kiss

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) decidiu, nesta terça-feira, 26, diminuir as penas dos quatro condenados pelo incêndio...

Revista Oeste|Do R7

Boate Kiss Revista Oeste - Brasil

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) decidiu, nesta terça-feira, 26, diminuir as penas dos quatro condenados pelo incêndio na Boate Kiss, ocorrido em Santa Maria. A relatora do caso, desembargadora Rosane Wanner da Silva Bordasch, confirmou o resultado do júri, mas aprovou parte dos recursos apresentados pelas defesas dos réus.

Para saber mais sobre essa decisão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.