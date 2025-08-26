Justiça reduz penas de condenados por incêndio na Boate Kiss O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) decidiu, nesta terça-feira, 26, diminuir as penas dos quatro condenados pelo incêndio... Revista Oeste|Do R7 26/08/2025 - 18h18 (Atualizado em 26/08/2025 - 18h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Boate Kiss Revista Oeste - Brasil

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) decidiu, nesta terça-feira, 26, diminuir as penas dos quatro condenados pelo incêndio na Boate Kiss, ocorrido em Santa Maria. A relatora do caso, desembargadora Rosane Wanner da Silva Bordasch, confirmou o resultado do júri, mas aprovou parte dos recursos apresentados pelas defesas dos réus.

Para saber mais sobre essa decisão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Avião da extinta Vasp vai virar suíte de hotel

Estudantes da USP sofrem prejuízo de R$ 170 mil com agência de viagem

Inmet alerta para chuvas intensas e tempestades