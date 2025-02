Ladrões furtam R$ 600 mil em assalto a apartamento em Copacabana Ladrões invadiram um apartamento na Rua Cinco de Julho, em Copacabana, no Rio de Janeiro, e levaram R$ 600 mil em dinheiro, joias... Revista Oeste|Do R7 20/01/2025 - 22h06 (Atualizado em 20/01/2025 - 22h06 ) twitter

Bandidos sobem até o apartamento das vítimas, arrombam porta e levam R$ 600 mil em dinheiro e itens

Ladrões invadiram um apartamento na Rua Cinco de Julho, em Copacabana, no Rio de Janeiro, e levaram R$ 600 mil em dinheiro, joias e relógios. Câmeras de segurança do prédio capturaram o momento da entrada dos bandidos, que ocorreu às 15h do sábado 11. O caso veio à tona neste fim de semana.

Para mais detalhes sobre este crime e suas consequências, consulte a matéria completa na Revista Oeste - Brasil.

