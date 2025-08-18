Logo R7.com
Laje da Jagua quer ser a ‘Nazaré brasileira’

A Laje da Jagua, formação rochosa a 5,3 km da costa de Jaguaruna (SC), deixou de ser ameaça para navegadores e passou a ser destino...

Revista Oeste|Do R7

A Laje da Jagua, formação rochosa a 5,3 km da costa de Jaguaruna (SC), deixou de ser ameaça para navegadores e passou a ser destino principalmente de surfistas em busca de ondas gigantes. Em julho, o ex-BBB Lucas Chumbo surfou ali a maior onda já registrada no Brasil: 14,82 metros, segundo a Big Waves Brasil.

