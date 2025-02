Lancha com 18 turistas afunda em Búzios; veja imagens Um dos assuntos que chamaram a atenção neste último fim de semana nas redes sociais foi um vídeo em que aparecem imagens do naufrágio...

Um dos assuntos que chamaram a atenção neste último fim de semana nas redes sociais foi um vídeo em que aparecem imagens do naufrágio de uma lancha no litoral fluminense. O acidente aconteceu no sábado 1º, na Armação dos Búzios, na Região dos Lagos, Estado do Rio de Janeiro.

Para mais detalhes sobre este incidente e suas repercussões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: