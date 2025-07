Líder do Comando Vermelho do Pará é preso pela Polícia Civil do RJ Na manhã desta sexta-feira, 18, a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu um dos chefes do Comando Vermelho do Pará. Cleiton Nonato...

Na manhã desta sexta-feira, 18, a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu um dos chefes do Comando Vermelho do Pará. Cleiton Nonato Leal Brito estava foragido por cometer crimes como homicídio, roubo e organização criminosa. No momento da abordagem, o bandido estava escondido no Morro do Fallet, região central do Rio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para mais detalhes sobre essa operação policial.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: