Linhas 7 e 10 da CPTM vão terminar na Barra Funda

A partir desta quinta-feira, 28, os trens das linhas 7–Rubi e 10–Turquesa da CPTM passam a terminar na estação Palmeiras–Barra Funda...

Revista Oeste|Do R7

A partir desta quinta-feira, 28, os trens das linhas 7–Rubi e 10–Turquesa da CPTM passam a terminar na estação Palmeiras–Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. Quem seguir para Jundiaí ou Rio Grande da Serra precisará trocar de trem no mesmo nível, pelas plataformas 5 e 6.

