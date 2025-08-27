Linhas 7 e 10 da CPTM vão terminar na Barra Funda
A partir desta quinta-feira, 28, os trens das linhas 7–Rubi e 10–Turquesa da CPTM passam a terminar na estação Palmeiras–Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. Quem seguir para Jundiaí ou Rio Grande da Serra precisará trocar de trem no mesmo nível, pelas plataformas 5 e 6.
