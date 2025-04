Litoral brasileiro tem previsão de fortes chuvas

Revista Oeste |Do R7

Várias partes do Brasil devem registrar durante esta semana grande volume e intensidade de chuvas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O órgão, aliás, emitiu alerta laranja para toda a faixa litorânea do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

