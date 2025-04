Litoral de SP tem 50 praias impróprias para banho; veja locais Durante o feriado prolongado da Páscoa e de Tiradentes, o litoral paulista surge como um dos destinos mais procurados pelos turistas... Revista Oeste|Do R7 20/04/2025 - 22h25 (Atualizado em 20/04/2025 - 22h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Praias do Brasil

Durante o feriado prolongado da Páscoa e de Tiradentes, o litoral paulista surge como um dos destinos mais procurados pelos turistas. No entanto, segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), 50 praias da região estão classificadas como impróprias para banho, o que representa cerca de 25% do total analisado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as informações sobre as praias impróprias para banho!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Brasileiro sai para pedalar e é encontrado 3 anos depois na Costa Rica

Frente fria e chuvas intensas: confira os alertas para este domingo, 20

Polícia frustra plano de assassinato transmitido ao vivo por grupo extremista no Rio