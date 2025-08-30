Luis Fernando Verissimo é velado em Porto Alegre em cerimônia aberta ao público O corpo do escritor Luis Fernando Verissimo começou a ser velado neste sábado, 30, em Porto Alegre. A despedida ocorre no Salão Nobre...

O corpo do escritor Luis Fernando Verissimo começou a ser velado neste sábado, 30, em Porto Alegre. A despedida ocorre no Salão Nobre Júlio de Castilhos, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, e está aberta ao público até o início da noite. Depois da cerimônia, a família realizará um ato reservado, restrito a parentes e amigos próximos. O horário e o local do sepultamento não foram divulgados.

