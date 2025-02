‘Mãe, passei!’: jovem com paralisia viraliza ao ficar em 2º lugar na Ufscar

Revista Oeste |Do R7

O programa Oeste Alerta recebeu, com exclusividade, nesta sexta-feira, 14, Guilherme Isaque de Souza Ferreira, de 18 anos, e sua mãe, "Dona" Zilma, para relatar um momento que viralizou nas redes sociais. No vídeo que circula nas plataformas X e Instagram, Isaque, que tem paralisia cerebral, corre emocionado e comemora a segunda colocação no vestibular da Universidade Federal de São Carlos (Ufscar). “Mãe, passei!”, diz o jovem.

