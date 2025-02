Máfia chinesa: homem é preso depois de ser identificado por câmeras

Revista Oeste |Do R7

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) prendeu nesta terça-feira, 28, Lin Xianbin, de 52 anos. Ele é membro do Grupo Bitong, uma ramificação da máfia chinesa que pratica extorsões e homicídios contra comerciantes de origem asiática na região central de São Paulo. A prisão ocorreu depois da identificação do criminoso pelas câmeras de vigilância do programa SmartSampa.

