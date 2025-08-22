Logo R7.com
MapBiomas: Brasil tem quase 2,5 milhões de hectares queimados em 2025

O monitoramento do MapBiomas mostrou que, entre janeiro e julho de 2025, o Brasil contabilizou ao todo 2.451.130 hectares consumidos...

O monitoramento do MapBiomas mostrou que, entre janeiro e julho de 2025, o Brasil contabilizou ao todo 2.451.130 hectares consumidos por incêndios. O volume é inferior ao registrado no mesmo período do ano anterior, quando o país enfrentou queimadas em 6 milhões de ha. Em comparação com 2024, a redução chegou a cerca de 60%.

