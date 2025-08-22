MapBiomas: Brasil tem quase 2,5 milhões de hectares queimados em 2025
O monitoramento do MapBiomas mostrou que, entre janeiro e julho de 2025, o Brasil contabilizou ao todo 2.451.130 hectares consumidos...
O monitoramento do MapBiomas mostrou que, entre janeiro e julho de 2025, o Brasil contabilizou ao todo 2.451.130 hectares consumidos por incêndios. O volume é inferior ao registrado no mesmo período do ano anterior, quando o país enfrentou queimadas em 6 milhões de ha. Em comparação com 2024, a redução chegou a cerca de 60%.
O monitoramento do MapBiomas mostrou que, entre janeiro e julho de 2025, o Brasil contabilizou ao todo 2.451.130 hectares consumidos por incêndios. O volume é inferior ao registrado no mesmo período do ano anterior, quando o país enfrentou queimadas em 6 milhões de ha. Em comparação com 2024, a redução chegou a cerca de 60%.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes sobre os incêndios no Brasil!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes sobre os incêndios no Brasil!
Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:
Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: