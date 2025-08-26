Marinha avança na compra de navio de guerra da Inglaterra
A Marinha do Brasil avança em uma negociação com a Inglaterra para reforçar a frota naval brasileira, com expectativa de assinatura...
A Marinha do Brasil avança em uma negociação com a Inglaterra para reforçar a frota naval brasileira, com expectativa de assinatura, em setembro, do contrato que oficializa a aquisição de um navio de guerra britânico. O acordo inicial, que sinalizava a intenção de compra do HMS Bulwark, foi firmado em abril. Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:
A Marinha do Brasil avança em uma negociação com a Inglaterra para reforçar a frota naval brasileira, com expectativa de assinatura, em setembro, do contrato que oficializa a aquisição de um navio de guerra britânico. O acordo inicial, que sinalizava a intenção de compra do HMS Bulwark, foi firmado em abril.Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante aquisição!
Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: