Marinha avança na compra de navio de guerra da Inglaterra

Revista Oeste|Do R7

A Marinha do Brasil avança em uma negociação com a Inglaterra para reforçar a frota naval brasileira, com expectativa de assinatura, em setembro, do contrato que oficializa a aquisição de um navio de guerra britânico. O acordo inicial, que sinalizava a intenção de compra do HMS Bulwark, foi firmado em abril.

