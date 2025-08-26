Marinha busca lancha desaparecida perto da Ilha das Cobras
O sumiço de uma lancha na região próxima à Ilha das Cobras, litoral de São Paulo, mobilizou equipes de resgate desde o sábado 23....
O sumiço de uma lancha na região próxima à Ilha das Cobras, litoral de São Paulo, mobilizou equipes de resgate desde o sábado 23. O local é famoso por abrigar espécies raras de jararacas e por ter acesso restrito, sob controle da Marinha. Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:
O sumiço de uma lancha na região próxima à Ilha das Cobras, litoral de São Paulo, mobilizou equipes de resgate desde o sábado 23. O local é famoso por abrigar espécies raras de jararacas e por ter acesso restrito, sob controle da Marinha.Para mais detalhes sobre essa operação de resgate, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.
Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: