Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Marinha busca lancha desaparecida perto da Ilha das Cobras

O sumiço de uma lancha na região próxima à Ilha das Cobras, litoral de São Paulo, mobilizou equipes de resgate desde o sábado 23....

Revista Oeste|Do R7

O sumiço de uma lancha na região próxima à Ilha das Cobras, litoral de São Paulo, mobilizou equipes de resgate desde o sábado 23. O local é famoso por abrigar espécies raras de jararacas e por ter acesso restrito, sob controle da Marinha.

Para mais detalhes sobre essa operação de resgate, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.