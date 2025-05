Marrone cai do palco durante show em Goiânia O cantor sertanejo Marrone, da dupla Bruno Marrone, levou um susto no fim do show realizado em Goiânia, neste último sábado, 10....

O cantor sertanejo Marrone, da dupla Bruno & Marrone, levou um susto no fim do show realizado em Goiânia, neste último sábado, 10. O cantor sofreu uma queda no momento em que se despedia do público. Ao caminhar em direção à lateral do palco, ele pisou em falso, perdeu o equilíbrio e acabou caindo.

