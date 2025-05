Massa de ar frio prolonga geada no Centro-Sul do Brasil Uma intensa massa de ar frio continua sobre o Centro-Sul do Brasil, mantendo as temperaturas baixas neste fim de semana e elevando... Revista Oeste|Do R7 30/05/2025 - 20h57 (Atualizado em 30/05/2025 - 20h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

São Paulo (SP) registrou 9,8ºC, a menor temperatura do ano Revista Oeste - Brasil

Uma intensa massa de ar frio continua sobre o Centro-Sul do Brasil, mantendo as temperaturas baixas neste fim de semana e elevando o risco de geada nas serras do Sul, no Centro-Sudoeste de São Paulo e no Sul e Sudeste de Mato Grosso do Sul.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as informações sobre o clima no Brasil!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Produtores rurais do RS bloqueiam rodovias em protesto por renegociação de dívidas

MC Poze admite ligação com o Comando Vermelho; advogado contesta vínculo

7 capitais registram menor temperatura do ano na primeira onda de frio de 2025