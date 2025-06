Massa de ar polar derruba as temperaturas nesta terça-feira, 10 Esta terça-feira, 10, será marcada pelo avanço de uma massa de ar polar que derruba as temperaturas em diversas regiões do Brasil,... Revista Oeste|Do R7 10/06/2025 - 06h36 (Atualizado em 10/06/2025 - 06h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Previsão de temperatura mínima para a terça-feira, 10, mostra a atuação da massa de ar polar | Imagem: Meteored/Reprodução Revista Oeste - Brasil

Esta terça-feira, 10, será marcada pelo avanço de uma massa de ar polar que derruba as temperaturas em diversas regiões do Brasil, especialmente no Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste. Com a dissipação da frente fria que causou chuvas no final de semana, o cenário climático passa a ser dominado por tempo seco, frio intenso e risco de geadas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as informações sobre o clima!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Frio e chuva marcam o início da semana

Justiça condena ex-diretor de empresa de Cannabis medicinal no Brasil

São Paulo tem semana mais fria do ano, com mínima de 6°C