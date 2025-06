Massa de ar polar pode causar o dia mais frio do ano nesta quarta-feira, 25 A quarta-feira, 25, será marcada por um dos dias mais frios do ano no Brasil, especialmente nas regiões Sudeste e Sul. Uma potente... Revista Oeste|Do R7 25/06/2025 - 06h36 (Atualizado em 25/06/2025 - 06h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Revista Oeste - Brasil

A quarta-feira, 25, será marcada por um dos dias mais frios do ano no Brasil, especialmente nas regiões Sudeste e Sul. Uma potente massa de ar polar avança sobre o país e derruba drasticamente as temperaturas, com chance de geadas. A previsão sugere registros negativos em diversas localidades e possibilidade de quebras de recordes históricos de frio.

Para mais detalhes sobre este fenômeno e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Governo de SP firma parceria para monitorar presos que violam a ‘saidinha’

Anac cassa definitivamente certificado de operação da Voepass

Árbitro é preso durante partida de futebol amador em Guarujá (SP)