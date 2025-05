Massa de ar polar provoca frio intenso e risco de neve no Sul Até o final desta semana, os três estados do Sul do Brasil deverão permanecer em regime de atenção devido à combinação de uma frente... Revista Oeste|Do R7 26/05/2025 - 21h15 (Atualizado em 26/05/2025 - 21h15 ) twitter

Até o final desta semana, os três estados do Sul do Brasil deverão permanecer em regime de atenção devido à combinação de uma frente fria com uma intensa massa de ar polar. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O fenômeno provoca chuva forte, rajadas de vento e queda de granizo, além de um expressivo declínio nas temperaturas. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as informações sobre o frio intenso e o risco de neve no Sul! Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: Morre empresário que atuou em resgates das chuvas no RS

