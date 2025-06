Massa de ar polar reforça o frio nesta sexta-feira, 13 Nesta sexta-feira, 13, o frio predomina sobre o centro-sul do Brasil por causa da atuação de uma intensa massa de ar polar, enquanto... Revista Oeste|Do R7 13/06/2025 - 06h36 (Atualizado em 13/06/2025 - 06h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Revista Oeste - Brasil

Nesta sexta-feira, 13, o frio predomina sobre o centro-sul do Brasil por causa da atuação de uma intensa massa de ar polar, enquanto uma frente fria avança sobre o Nordeste, especialmente na Bahia e Sergipe. A distribuição térmica e das chuvas revela contrastes marcantes entre as regiões do país.

Para mais detalhes sobre as condições climáticas e como elas afetam diferentes regiões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Justiça obriga Gol a reverter justa causa e indenizar ex-funcionária não vacinada

Frente fria provoca geadas no Sudeste

Ancelotti mudou o ambiente da Seleção e já planeja rotina no Brasil