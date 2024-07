Massa de ar polar traz geada intensa para o Sul do Brasil

No dia 1º, a geada será intensa entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A chegada da massa de ar polar está impactando diretamente as temperaturas na região sul do país, trazendo previsão de geada e queda acentuada nos termômetros.

