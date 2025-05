MC Poze admite ligação com o Comando Vermelho; advogado contesta vínculo O cantor MC Poze do Rodo, preso nesta quinta-feira, 29, sob suspeita de apologia ao crime e envolvimento com o tráfico de drogas,...

O cantor MC Poze do Rodo, preso nesta quinta-feira, 29, sob suspeita de apologia ao crime e envolvimento com o tráfico de drogas, admitiu se identificar com o grupo criminoso Comando Vermelho. A declaração ocorreu durante a sua entrada no sistema penitenciário do Rio de Janeiro. O dado consta principalmente na ficha de entrada do detento, conforme informou a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

