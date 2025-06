Mc Poze do Rodo deixa a prisão e é ovacionado por fãs Marlon Brendo Coelho, conhecido como MC Poze do Rodo, foi solto nesta terça-feira, 3. O funkeiro estava preso desde a última quinta... Revista Oeste|Do R7 03/06/2025 - 17h57 (Atualizado em 03/06/2025 - 17h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

marcinho-vp Revista Oeste - Brasil

Marlon Brendo Coelho, conhecido como MC Poze do Rodo, foi solto nesta terça-feira, 3. O funkeiro estava preso desde a última quinta-feira, 29, no Complexo de Gericinó, no Rio de Janeiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes dessa história!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Comediante Léo Lins é condenado a 8 anos de prisão

Inmet prevê chuvas no Nordeste e calor no centro-sul em junho

Empresas em nome da mulher de MC Poze do Rodo lavaram R$ 250 milhões para o Comando Vermelho