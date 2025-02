MEC divulga os resultados do Sisu 2025; veja como consultar Os resultados dos aprovados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 estão disponíveis desde a manhã desta segunda-feira, 27. O...

Os resultados dos aprovados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 estão disponíveis desde a manhã desta segunda-feira, 27. O Ministério da Educação (MEC) comunicou a liberação da lista. Para consultar o resultado, o candidato deve acessar o site oficial do programa no endereço do Sisu.

