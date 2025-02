Revista Oeste |Do R7

Mega-Sena: lotérica demite atendente que tentou furtar bilhete premiado; veja imagens A atendente de uma lotérica no Distrito Federal confessou a tentativa de furto de um bilhete de aposta premiado na Mega-Sena. A verdadeira...

A atendente de uma lotérica no Distrito Federal confessou a tentativa de furto de um bilhete de aposta premiado na Mega-Sena. A verdadeira dona da aposta, uma mulher de 44 anos, acertou 5 dezenas e, desse modo, vai receber o prêmio da quina, no valor de R$ 34 mil. A fraude ocorreu durante um atendimento no dia 13 de janeiro deste ano (vídeo abaixo).

Para saber todos os detalhes desse caso intrigante, consulte a matéria completa na Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: