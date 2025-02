Mega-Sena: veja o resultado do Concurso 2.832 A Caixa Econômica Federal sorteou, neste sábado, 22, o Concurso 2.832 da Mega-Sena, com o prêmio de R$ 17,9 milhões, para quem acertar... Revista Oeste|Do R7 22/02/2025 - 20h46 (Atualizado em 22/02/2025 - 20h46 ) twitter

Mega da Virada prêmio recorde menor fortuna Musk

A Caixa Econômica Federal sorteou, neste sábado, 22, o Concurso 2.832 da Mega-Sena, com o prêmio de R$ 17,9 milhões, para quem acertar as seis dezenas. O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 20h. O evento foi transmitido ao vivo, no canal do banco no YouTube.

