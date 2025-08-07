Metrô de SP: quando chegam as linhas para Cotia, Guarulhos e ABC?
Planos para expansão do metrô na Grande São Paulo seguem em desenvolvimento. As estações de Cotia, Guarulhos e região do ABC aguardam...
Planos para expansão do metrô na Grande São Paulo seguem em desenvolvimento. As estações de Cotia, Guarulhos e região do ABC aguardam novas linhas que poderão beneficiar mais de 2 milhões de pessoas diariamente. Os projetos, ainda em fase de estudos, correspondem à segunda de seis etapas previstas.
Para saber mais sobre o andamento dessas importantes obras, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.
