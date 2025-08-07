Metrô de SP: quando chegam as linhas para Cotia, Guarulhos e ABC? Planos para expansão do metrô na Grande São Paulo seguem em desenvolvimento. As estações de Cotia, Guarulhos e região do ABC aguardam... Revista Oeste|Do R7 07/08/2025 - 18h39 (Atualizado em 07/08/2025 - 18h39 ) twitter

A timelapse of a moving subway train at a late hour Revista Oeste - Brasil

Planos para expansão do metrô na Grande São Paulo seguem em desenvolvimento. As estações de Cotia, Guarulhos e região do ABC aguardam novas linhas que poderão beneficiar mais de 2 milhões de pessoas diariamente. Os projetos, ainda em fase de estudos, correspondem à segunda de seis etapas previstas.

