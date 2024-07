Ministério da Justiça autoriza uso da Força Nacional no Mato Grosso do Sul e Amazonas O Ministério da Justiça autorizou o uso da Força Nacional nos Estados do Mato Grosso do Sul e Amazonas. As equipes vão ficar nos...

Revista Oeste|Do R7 17/07/2024 - 11h00 (Atualizado em 17/07/2024 - 11h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌