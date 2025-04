Ministério Público denuncia 13 ex-executivos da Americanas por fraudes O Ministério Público Federal (MPF) apresentou, nesta segunda-feira, 31, uma denúncia contra 13 ex-executivos da Americanas, acusados... Revista Oeste|Do R7 01/04/2025 - 21h46 (Atualizado em 01/04/2025 - 21h46 ) twitter

Além das sanções criminais, o MPF busca responsabilizar financeiramente os acusados pelo prejuízo causado ao mercado com o uso indevido de informações privilegiadas | Foto: Re

O Ministério Público Federal (MPF) apresentou, nesta segunda-feira, 31, uma denúncia contra 13 ex-executivos da Americanas, acusados de fraudes financeiras que somam quase R$ 23 bilhões.

