Ministério Público pede condenação de 7 pessoas por incêndio no alojamento do Flamengo O Ministério Público do Rio de Janeiro solicitou à Justiça a condenação de sete pessoas, acusadas de responsabilidade pelo incêndio... Revista Oeste|Do R7 13/05/2025 - 13h27 (Atualizado em 13/05/2025 - 13h27 )

O Ministério Público do Rio de Janeiro solicitou à Justiça a condenação de sete pessoas, acusadas de responsabilidade pelo incêndio culposo no Ninho do Urubu, o alojamento do Flamengo. O incidente ocorreu em 8 de fevereiro de 2019.

