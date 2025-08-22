Ministério Público pede nova prisão do dono da Ultrafarma Depois de não efetuar o pagamento da fiança de R$ 25 milhões, o empresário Sidney Oliveira, proprietário da Ultrafarma, teve novo... Revista Oeste|Do R7 22/08/2025 - 10h59 (Atualizado em 22/08/2025 - 10h59 ) twitter

Ultrafarma Revista Oeste - Brasil

Depois de não efetuar o pagamento da fiança de R$ 25 milhões, o empresário Sidney Oliveira, proprietário da Ultrafarma, teve novo pedido de prisão apresentado pelo Ministério Público de São Paulo nesta quinta-feira, 21.

Para mais detalhes sobre essa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

