Ministério Público pede nova prisão do dono da Ultrafarma

Depois de não efetuar o pagamento da fiança de R$ 25 milhões, o empresário Sidney Oliveira, proprietário da Ultrafarma, teve novo pedido de prisão apresentado pelo Ministério Público de São Paulo nesta quinta-feira, 21.

