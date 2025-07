Morte de funcionário fecha Aeroporto de Viracopos por 4 horas O funcionamento do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), foi interrompido por mais de quatro horas depois de um... Revista Oeste|Do R7 02/07/2025 - 11h58 (Atualizado em 02/07/2025 - 11h58 ) twitter

Avião da Azul Linhas Aéreas Revista Oeste - Brasil

O funcionamento do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), foi interrompido por mais de quatro horas depois de um acidente fatal com um trabalhador terceirizado na pista nesta quarta-feira, 2. As operações foram paralisadas durante a madrugada e retomadas somente às 6h26.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

