Mortes violentas de agentes de segurança aumentam no RJ O número de mortes de profissionais de segurança pública no Rio de Janeiro atingiu patamar inédito nos três primeiros meses de 2025... Revista Oeste|Do R7 08/06/2025 - 22h35 (Atualizado em 08/06/2025 - 22h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sem contar o Rio de Janeiro, o país registrou queda de 35% nas mortes de agentes de segurança | Foto: Reprodução/Flickr Revista Oeste - Brasil

O número de mortes de profissionais de segurança pública no Rio de Janeiro atingiu patamar inédito nos três primeiros meses de 2025. O Estado concentrou 52% dos atentados a agentes registrados no país de janeiro a abril, de acordo com dados do Ministério da Justiça.

Para entender melhor essa situação alarmante e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Vídeo mostra momento da explosão em posto de combustíveis no Rio de Janeiro

Maior animal do mundo aparece no litoral de São Paulo; confira

Trabalho escravo, ameaças e humilhação: as denúncias contra a clínica Religare