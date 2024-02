Mossoró: Federação de policiais penais nega envolvimento em fuga e promete investigação 'Se for comprovada... 'Se for comprovada a participação de policiais, cortaremos da própria carne', diz sindicatoLeia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista OesteLeia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste • Mossoró: federação de policiais penais nega ‘ajuda externa’ em fuga e não descarta ‘conivência’ • Governador do RS manda investigar policiais por prisão de homem negro • Praia de Ipanema é considerada a segunda melhor do mundo Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.