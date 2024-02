Motorista deficiente é autuado dirigindo com cabo de vassoura e sem habilitação Um motorista... Um motorista deficiente foi autuado por dirigir com um cabo de vassoura e sem habilitação. O condutor utilizava o objeto improvisado para acionar os pedais do veículo, o que representa um perigo tanto para si mesmo quanto para os demais usuários das vias. Descubra todos os detalhes dessa história no nosso parceiro, a Revista Oeste. Saiba mais!Leia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste • Motorista deficiente é autuado dirigindo com cabo de vassoura e sem habilitação • RS: polícia prende 4 suspeitos por assalto a banco com ‘cordão humano’ • Aneel aplica multa milionária à Enel em São Paulo Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.